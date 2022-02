Dove andranno davvero i (pochi?) soldi lombardi del Pnrr

"Sud, sempre sud”. Il fuorionda del sindaco di Milano Beppe Sala che critica i maggiori fondi del Pnrr destinati al Mezzogiorno fa ancora discutere. Ma il criterio di ripartizione delle risorse europee del Recovery, che assegna un premio del 40 per cento alle regioni svantaggiate del paese, non è in discussione. E il paradosso è che il leghista Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, è stato tra i primi a precisare che tale criterio va rispettato amplificando così l’imbarazzo nel Pd per le parole di Sala.

