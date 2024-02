Fratelli di fiction. La storia torna in Rai ed è subito autocoscienza nazionale

Ma sarà più racconto del paese un Sanremo che ormai si prende tre settimane della nostra vita, tra attesa, indiscrezioni, canzoni, polemiche, Codacons e ora anche presìdi davanti la Rai con tafferugli, oppure questa nuova ondata di fiction chiamate a rafforzare l’identità nazionale e all’occorrenza sparigliare un po’ le carte dell’egemonia? In un paese così casinaro tutto si muove sul filo della musica. Dopo il Sanremo casamatta queer della sinistra, dopo la trap napoletana di Geolier e la salsa di Angelina Mango, ecco la pronta risposta della fiction: gli struggimenti patriottici di Mameli, la saudade, la mascolinità old-fashioned di Califano. Mameli e Califano insieme, come in un after hours.

