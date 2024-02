La mostra su Tolkien? "Successo straordinario", ha detto Sangiuliano. Numeri e dubbi

Oltre 80 mila i visitatori dell'esposizione andata in scena dal 15 novembre all '11 febbraio alla Gnam. La Galleria registra ingressi in crescita rispetto a un anno fa, ma attribuire questa tendenza soltanto all'iniziativa voluta dal ministro della Cultura forse è un po' eccessivo

“Un successo straordinario”. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano l’ha definita così. Parlava di “Tolkien. Uomo, Professore, Autore”, iniziativa identitaria per la destra meloniana, per cui il responsabile del dicastero di Via del Collegio Romano si è speso molto in questi mesi. E’ stato lui a ideare la mostra celebrativa a cinquantanni dalla scomparsa del noto autore britannico e dalla prima edizione italiana de Lo Hobbit. In totale, ha fatto sapere Sangiuliano, i visitatori sono stati 80.226.