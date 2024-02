Russell Crowe umilia Travolta sul palco di Sanremo. La terza serata sembra la quarantasettesima

Dall'appello pacifista di Ramazzotti ai mologhi di Teresa Mannino, il racconto dell'ultima serata del Festival. Migliore esibizione: i Ricchi e Poveri in rosa Barbie

Terza serata del Festival, ma pare già la quarantasettesima. A nessuno importa più molto: a Sanremo il Festival si tiene acceso un po' ovunque (nei ristoranti, alle feste, nei bar), ma nessuno lo guarda. Si era detto niente monologhi, e invece ecco Teresa Mannino.

Momento Dargen D'Amico per Eros Ramazzotti che fa un appello pacifista, che fa scopa con l'altro momento impegnato del duo Massini&Jannacci per le morti sul lavoro.

Russell Crowe ospite straniero della serata non viene umiliato, anzi, umilia lui John Travolta facendogli il verso (“qua qua”, per la precisione). Ma per sicurezza nessuno gli inquadra le scarpe.

All'Ariston c'è Massimo Giletti in platea a dirci che è tornato in Rai: OPA sulla prossima edizione del Festival? Passaggio di consegne con Amadeus?

I Ricchi e Poveri in rosa, stile Barbie, migliore esibizione della serata. Ghali stecca in tv e chiede scusa sui social.

Troppi capelli effetto bagnato all'Ariston: o sono bagnati veramente? Forse a Sanremo è carestia di phon. Si finisce alle 2.00 di notte, come al solito. E ne mancano ancora due.