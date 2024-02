Sanremo moscio. Una terza serata tra Morandi, Ramazzotti e i postumi del Travolta-gate

Un’altra regola del Festival è che una serata scaccia quella precedente, i suoi protagonisti e i suoi fattacci. Però sul Travolta-gate tocca tornarci, anche perché la scaletta di giovedì sera non è stata così eccitante da bastare da sola. Sui titoli di testa Amadeus ha affrontato la questione col tono risentito di chi si sente offeso, a dispetto di tutta la buona volontà che profonde: ci ha chiesto perché non ci occupiamo di più dell’apparizione di Giovanni Allevi che ha commosso il paese (già, ma perché tornarci? È bastato da solo a mandare il suo messaggio, forte e chiaro) e soprattutto perché stiamo qua a criticare lui, che fa le cose con divertita leggerezza - mentre noi ci ostiniamo a rimproverargli la deprecabile disattenzione con cui non ha preparato l’ospitata di John Travolta, costretto a inscenare quel Ballo del Qua Qua che diventerà il graal radioattivo della tv italiana (Travolta ha negato la liberatoria), ma soprattutto una pacchianata pagata dagli abbonati, dagli sponsor, delle scarpe da lavoro o da chissà quale altro pasticcio messo su da agenti, mediatori, promoter etc. “What the fuck???” chiederà in tarda serata Russel Crowe a Amadeus, facendo il gesto del qua-qua: che cacchio hai combinato, dal momento che il collega deve avergli spifferato tutta la gaffe… Ama, adesso tutta Hollywood ti guarda con riprovazione!

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE