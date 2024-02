Dopo Sanremo, FdI pensa di candidare la mamma di Giogiò Cutolo

Sanremo, dal nostro inviato. Fratelli d’Italia pensa da tempo di candidare alle europee Daniela Di Maggio, la madre di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso per strada a Napoli dopo una lite per un parcheggio. Ma dopo aver visto Sanremo l’altra sera, alcuni dirigenti campani di FdI si sono convinti che è proprio una buona idea. Trasformare lo share in voti un po’ come Cristo trasformava l’acqua in vino (l’apparizione della signora Di Maggio ha coinciso con il picco di ascolti). I campani di FdI hanno dunque avanzato la proposta al coordinatore nazionale del partito Giovanni Donzelli. Il quale tuttavia ancora non ha avuto il coraggio di avvertire Palazzo Chigi. Anche se una malizia circola: l’invito in televisione sarebbe stato un test politico. Improbabile. D’altra parte, invece, l’ostensione televisiva del dolore è una scelta precisa di questo Sanremo, che ha tra gli autori una delle firme più antiche di “C’è posta per te”, la trasmissione semi-trash di Maria De Filippi. Il gruppo autoriale che affianca Amadeus e Fiorello è ovviamente anche lo stesso che ha immaginato “il ballo del qua qua” con John Travolta. Non a caso, fra gli autori di Sanremo, c’è pure un autore storico di Paolo Bonolis.



