Io, chiamato a votare per la canzone vincitrice, non ho ricevuto neanche un'avance

O di vincere il Festival (e di conseguenza andare all’Eurovision) non gliene frega più niente a nessuno, tutti i cantanti in gara in realtà preferiscono restare all’opposizione; o il messaggio che passa da tutta questa onestà è che il voto non conta

Io, elettore a Sanremo. Quest’anno, in qualità di inviato di questa testata, faccio parte della giuria della sala stampa; il mio voto cioè contribuirà alla classifica e al vincitore della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Funziona così: ho già espresso il mio voto la prima sera, e sarò “richiamato alle urne” anche durante la serata di venerdì e per la finale. Voto tramite una app ufficiale realizzata da Noto Sondaggi per Rai; e voto ogni volta tutte e trenta le canzoni in gara, nei confronti delle quali posso esprimere un giudizio numerico da 1 a 10. Ho preso questo ruolo molto seriamente: non solo ho ascoltato tutte le canzoni e seguito attentamente le rispettive performance sul palco, ma ho soprattutto sparso la voce in giro sul mio status di avente diritto di voto sanremese.