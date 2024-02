I sorteggi della scaletta per la seconda serata di Sanremo

Video di Salvatore Merlo

Questa sera su Rai 1 andrà in onda la seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus, in conferenza stampa al teatro Ariston, ha messo in piedi una divertente estrazione per definire non solo l'ordine dell'esibizione dei cantanti in gara, ma anche chi li presenterà: per oggi e domani, infatti, ogni artista sarà introdotto al pubblico da un suo concorrente.



Dopo la serata di debutto di ieri, che è finita intorno alle 2 di notte e conta numeri da record (il 65 per cento di share, non succedeva dal 1995), oggi e domani i trenta artisti si divideranno in due: 15 canteranno questa sera, altri quindici domani. Ad affiancare Amadeus ci sarà Giorgia, che quest'anno festeggia i 30 dalla sua vittoria al festival con "E poi", nel 1994.

Gli ospiti della serata attesi sul palco sono John Travolta, Giovanni Allevi e il cast della fortunatissima serie dei record Rai "Mare Fuori" (di cui fa parte anche la cantante Clara, in gara in questa edizione del Festival).

La scaletta della seconda serata

Fred De Palma, presentato da Ghali

Francesco Renga e Nek, presentati dai La Sad

Alfa, presentato da Mr. Rain

Dargen D'Amico, presentato da Diodato

Il Volo, presentati da Rose Villain

Gazzelle, presentato dai Bnkr44

Emma, presentata dai Santi Francesi

Mahmood, presentato da Alessandra Amoroso

Big Mama, presentata da Il Tre

The Kolors, presentati da Angelina Mango

Geolier, presentato da Fiorella Mannoia

Loredana Bertè, presentata da Sangiovanni

Annalisa, presentata da Maninni

Irama, presentato dai Ricchi e Poveri

Clara, presentata dai Negramaro

