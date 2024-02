Report, Baiardo e boiate. Su mafia e Berlusconi si riscrive la storia in maniera ridicola

L'ennesima "inchiesta" conferma la convinzione che a contare non sono i fatti ma le ricostruzioni fantasiose. Così, mentre si confezionano “leggende nere” che non hanno bisogno di prove, si finisce per inquinare il dibattito pubblico

Nel corso della trasmissione Report, è stato dato di nuovo spazio a Salvatore Baiardo. Il gelataio aveva rapporti con i fratelli Graviano, due importanti boss di Cosa nostra, e da tempo viene consultato per spiegare la nascita di Forza Italia. Baiardo sostiene che Silvio Berlusconi avesse stretti rapporti con i Graviano, che erano addirittura suoi finanziatori o soci in affari. Report ha mandato in onda uno spezzone d’inter vista in cui Baiardo sostiene che Berlusconi avrebbe deciso, insieme ai mafiosi, di fondare il partito a inizio 1992: “Le prime basi erano state fatte a febbraio-marzo del 1992, non come dicono a fine ‘93”, è la versione di Baiardo diffusa dalla televisione pubblica.