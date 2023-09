Billions, la settima e ultima stagione della serie sulla finanza prodotta da Showtime

È arrivata al suo epilogo la settima e ultima stagione di Billions, financial drama disponibile su Paramount+, Sky e Now. Serie prodotta da Showtime, scritta in modo sofisticato (e a tratti un po’ inaccessibile), in questo ultimo capitolo vede tornare al centro della narrazione uno dei personaggi cardine ovvero Bobby “Axe” Axelrod, miliardario fondatore di una società finanziaria specializzata in hedge found. Il suo nemico giurato, con cui tornerà a scontrarsi (in modo atipico) nella battaglia decisiva, è il procuratore federale Chuck Rhodes (Paul Giamatti), che nel frattempo ha dovuto affrontare altrettante peripezie. Tra di loro sempre una donna: Wendy, (ex) moglie di Rhodes e consulente psichiatrica nell’azienda che fu di Axe. Dal vecchio scontro tra i due, e dagli equilibri difficilmente sostenibili, ne è però passato di tempo: Axe alla fine della quinta stagione si era dato alla fuga per evitare il carcere, permettendo a Mike Prince di prendere sempre più spazio e far galoppare le sue personali ambizioni.

