Da Depp vs Hear all'ultimo capitolo di Billions. Le migliori serie tv di agosto 2023

Attesi ritorni (o epiloghi), qualche buon prodotto di genere e drammi innervati nella contemporaneità

Ce n’è un po’ per tutti i gusti in questo agosto seriale, che offre attesi ritorni (o epiloghi), qualche buon prodotto di genere e drammi innervati nella contemporaneità. In attesa di un settembre di qualità.

La chimica della morte (Paramount+, 3 agosto)

Serie crime/thriller tratta dalla saga best seller di Simon Beckett (edita in Italia da Bompiani), vede al centro il dottor David Hunter, ex antropologo forense che lascia il lavoro dopo che un grave lutto colpisce la sua famiglia. Comincia così ad esercitare come medico fino a quando l’ispettore Mackenzie lo coinvolge in un caso in cui deve essere identificato un cadavere sconosciuto. Questa nuova morte lo costringerà a fare i conti con i fantasmi del proprio passato, in un intrico di eventi che coinvolge tanto l’indagine poliziesca quanto il passato di David. Per gli amanti dei racconti di genere tesi e dal ritmo incalzante.

Ascolta i fiori dimenticati (Amazon Prime Video, 4 agosto)

Basata sul best seller d’esordio di Holly Ringland, prodotta dai produttori di Big Little Lies e interpretata da Sigourney Weaver, questa serie in sette episodi segue le vicende di Alice Hart che all’età di nove anni perde i genitori in un incendio dalle cause sospette. Va quindi a vivere con la nonna June nella Thornfield Flower Farm – un rifugio per orfani e bambini reduci da traumi - e, qui in Australia, imparerà grazie a June a riconnettersi con le cose semplici come “ascoltare i fiori” e conoscerne i segreti. Avrà inoltre modo di venire a contatto con i molteplici segreti che coinvolgono il suo passato famigliare e provare a superare le sue ferite. Toni tra il dramma e il tensivo, buona pasta visiva e atmosfere rarefatte.

Only murders in the building (Disney+, 8 agosto, stagione 3)



Dopo le (meritate) candidature agli Emmy di quest’anno, torna con una terza stagione la serie mistery - comedy con protagonisti Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short. I tre “detective per caso” indagano in questa stagione sulla morte di un attore di Broadway, ucciso in scena. Collaborerà con loro per risolvere il caso anche la co-protagonista della pièce teatrale, nonché collega del morto, Loretta - un’attrice eccentrica interpretata da Meryl Streep.

Painkiller (Netflix, 10 agosto)

Miniserie legal thriller in otto episodi che affronta il tema della dipendenza da oppioidi e antidolorifici in America. Tratta anch’essa da un libro, la serie ruota attorno ad un investigatore dell’Ufficio del Procuratore Usa (Uzo Aduba) che sta indagando su una grande società produttrice di antidolorifici – la Purdue Pharma, guidata da Richard Sackler (Matthew Broderick). Si scopre quindi il vaso di pandora che tiene nascosti interessi privati e una buona dose di malaffare, in una serie che racconta un fenomeno molto urgente per la società americana (già in parte affrontato nella ben fatta Dopesick, disponibile su Disney+).

Billions (Sky, Now e Paramount +, 12 agosto, stagione 7)

Ultimo capitolo dell’apprezzata (e di grande qualità) serie sulla finanza, prodotta da Showtime e con protagonisti Paul Giamatti e Damian Lewis. La posta in gioco è sempre più alta e l’obiettivo da perseguire per Chuck Rhoades è combattere contro i detentori dei maggiori fondi speculativi di Wall Street. Battaglia all’ultimo sangue, vecchie alleanze che vengono riesumate e scorrettezze a non finire, in un gioco di continue astuzie dove il tema centrale era e rimane solo uno: il potere (e il suo mantenimento) in varie forme e a vari livelli. Si attendono futuri spin off.

Depp contro Heard (Netflix, 16 agosto)

La quota docuserie del mese è occupata dal racconto in tre episodi del processo che ha coinvolto l’attore hollywoodiano Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard. Il processo, seguito da milioni di persone e diventato un enorme evento mediatico, viene qui ricostruito e mostrato nelle sue varie fasi, comprese le accuse di diffamazione, di abuso di sostanze e dipendenza dall’alcol che hanno coinvolto la coppia. La domanda drammatica che sottende la narrazione è quanto le pressioni e i giudizi dell’opinione pubblica abbiano in qualche modo modificato il corso del procedimento penale (che ha visto Depp trionfare e ha stabilito che la Heard debba pagare un risarcimento di più di dieci milioni di dollari).

The Bear (Disney+, 16 agosto, stagione 2)

Dulcis in fundo è attesissima la seconda stagione di The Bear, giustamente acclamato drama prodotto da FX e disponibile su Disney. Come per il primo capitolo della serie, tutto ruota attorno a Carmy che, tornato a Chicago per risollevare le sorti del ristorante di famiglia, ha ora deciso di rinnovare il locale facendolo passare a un livello superiore. The Beef, questo il nome del ristorante che nascerà, ha solo sei mesi per essere messo in piedi e Carmy e i suoi colleghi dovranno lottare contro una burocrazia sfidante e mille problemi che incontreranno. Confermato tutto il cast della prima stagione a cui si aggiungono nuovi innesti (e, si dice, una possibile love story che coinvolgerà lo chef protagonista). Rimangono invariati i ritmi alti del racconto e lo stile. Si torna in cucina (quella vera)!