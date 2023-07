Facci cancellato. Dopo le polemiche, la Rai annuncia che non manderà in onda “I facci vostri”

L’amministratore delegato di Viale Mazzini, Roberto Sergio, ha deciso di togliere dal palinsesto la striscia quotidiana di cinque minuti dell'editorialista di Libero, inizialmente annunciata per settembre

La Rai non manderà in onda la striscia quotidiana dell'editorialista di Libero Filippo Facci. La striscia di cinque minuti, che si sarebbe dovuta chiamare “I facci vostri”, era stata inizialmente annunciata per settembre. Lo ha deciso l’amministratore delegato Roberto Sergio, informata la presidente Marinella Soldi, d’intesa con il diirettore dell’Approfondimento Paolo Corsini e, per i profili di sua competenza, il direttore generale Giampaolo Rossi. Lo spazio in palinsesto verrà naturalmente coperto dal prolungamento del programma del mattino di Rai 2 “I fatti vostri". Il programma che sostituirà Cartabianca sarà comunicato nel Cda del 25 luglio.

A sollevare le proteste dei giorni scorsi su Facci, un articolo scritto dal giornalista sul caso di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, accusato di stupro da una giovane donna. Un passaggio dell'articolo è stato ritenuto offensivo nei confronti della ragazza che ha denunciato La Russa jr. Questo è il passaggio: "Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo".