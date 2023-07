Marinella Soldi, la presidente Rai con chiara “policy” sul caso Facci

Sul caso del Filippo Facci (presunto) sessista per un articolo su Leonardo Apache La Russa e la ragazza che l’ha accusato di stupro, l’ad Rai Roberto Sergio ha preso tempo, ieri in cda, rimandando la decisione sulla striscia che il giornalista dovrebbe condurre in autunno su Rai 2 e che da molti parti si vorrebbe bloccare. Ma la presidente della tv di Stato Marinella Soldi, con il supporto delle consigliere Francesca Bria (Pd) e Simona Agnes (FI), aveva già tracciato una linea di contrarietà, in nome dell’inaccettabilità, questo era il concetto, delle parole di Facci (inaccettabilità e intollerabilità), nel quadro della “policy” di genere aziendale, pallino di Marinella Soldi più volte fatto pesare in questi mesi (specie al momento delle nomine meloniane per le testate giornalistiche, un mese fa).

