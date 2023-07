Rai, denunce e liti. Dopo il caso Facci, scoppia pure l'affaire Petrecca

Commissario Montalbano, sei in ferie? La Rai è peggio di Vigata. Ci sono denunce a tincheté. Stalking, censure, liti condominiali, Fiorello, via Asiago… Uno schifiu. Filippo Facci è accusato di sessismo, fascismo, machismo. Oggi il cda Rai lo processa. Repubblica va alla carica: “Facci denunciato dalla compagna per stalking. Ammonimento del questore”. Lui, Facci: “Solo scambio di mail che non sono piaciute alla mia ex”. Si prevede un plotone delle signore Rai: gli vogliono tingere i capelli di rosso vergogna. Marinella Soldi, presidente di Rai Tele Vigata, è pronta a suonarne due all’editorialista di Libero. L’ad Rai, Roberto Sergio, il nostro generale Patton, da domenica pomeriggio è nel suo ufficio con le mappe e le srotola. Si è preso una pausa solo per andare al funerale di Forlani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE