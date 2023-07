L'ultimo saluto ad Arnaldo Forlani

Si sono svolti oggi, nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo, nel quartiere Eur di Roma, i funerali di Stato dell'ex presidente del Consiglio e segretario della Democrazia cristiana, Arnaldo Forlani, morto giovedì 6 luglio, all'età di 97 anni. Nei primi banchi riservati alle autorità erano presenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il senatore Pier Ferdinando Casini in rappresentanza del Senato della Repubblica, la ministra dell'Università Anna Maria Bernini in rappresentanza del governo.

"Stiamo parlando di un grande della storia della Repubblica e rimane la testimonianza di una classe politica che si lega al ricordo di un'Italia che vinceva nel mondo che prosperava, in cui la gente stava bene era contenta e, oggi, tante persone rimpiangono non tanto la parte politica, ma quella Italia che gli uomini come Forlani hanno saputo costruire", ha detto Gianfranco Rotondi, ex Dc, ricordando la figura dell'ex segretario.

"Una persone sempre al servizio degli altri, del prossimo, e se c'è una cosa che ci ha toccato molto a me e i miei fratelli in questi giorni sono i migliaia di messaggi in cui c'erano delle parole che si ripetevano sempre: statista, generoso, altruista", ricorda Marco Forlani, figlio dell'ex premier.

Presenti diversi nostalgici della balena bianca che, ricordando la figura di Forlani, puntano il dito sull'ex pm Antonio Di Pietro che condannò l'ex segretario Dc negli anni di tangentopoli: "Queste condanne avute ai servizi sociali sono state uno zuccherino per Mani pulite", dice un ex sostenitore della Democrazia cristiana.