Nella Rai di Giorgia Meloni ci sarà Roberto Saviano. È la novità del palinsesto Rai che a Napoli viene in queste ore illustrato. Lo scrittore farà un programma chiamato “Insider , faccia a faccia con il crimine" e andrà in onda il sabato, da novembre. Saviano intervisterà ex affiliati alle organizzazioni criminali e giornalisti minacciati dalla mafia.