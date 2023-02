“Shrinking”, la linea frastagliata che divide chi dà e chi riceve aiuto psicologico

Lo psicoanalista sta al paziente come la follia concava sta alla follia convessa, diceva Karl Kraus. La lingua più tagliente nella Vienna di inizio Novecento, dove Sigmund Freud aveva inventato e sperimentava la psicoanalisi. Bello sarebbe, una linea netta che divide chi ha gli strumenti e chi ne abbisogna (nel senso della cura). Purtroppo la linea è terribilmente frastagliata, come il pezzo di un puzzle. Su questa linea, gli showrunner Bill Lawrence e e Brett Goldstein hanno costruito la serie “Shrinking” (“strizza-cervelli”, su Apple Tv). Jason Segel ci mette la faccia come psicoanalista, assieme al più maturo Harrison Ford. L’eterno Indiana Jones, 80 anni compiuti: il prossimo film con la frusta e il cappellaccio sarà nei cinema a fine giugno, “Indiana Jones e la ruota del destino”. Qui fa un mestiere più tranquillo, porta scarpe comode con il plantare, e ha i suoi metodi per affrontare gli acciacchi e i magoni dell’età: sul divano a piangere, accompagnato da canzoni tristi. Dopo 15 minuti la sveglia suona, e la tristezza è passata.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE