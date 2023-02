Non solo dramma. In Shrinking la psicoterapia è anche leggerezza

"Lascialo o non sarò più il tuo terapista". Jason Segel è lo psicoterapeuta Jimmy Laird che per elaborare un lutto decide di attuare un nuovo metodo: da ora in poi, dirà tutto quello che pensa ai pazienti, senza filtri. Pianti e risate assicurati

Formalmente una comedy, sostanzialmente una dramedy. Si sta infatti sempre in bilico tra la risalta e momenti più drammatici e commoventi in Shrinking, serie disponibile dal 27 gennaio su Apple tv+ (un nuovo episodio ogni venerdì) che mette al centro le vicende dello psicoterapeuta Jimmy Laird alle prese con la personale elaborazione del lutto per la prematura morte della moglie in un incidente d’auto. Jimmy, usurato da un lavoro fatto di risposte preconfezionate che spesso non riescono davvero a incidere nella vita dei suoi pazienti, decide – più o meno in modo premeditato – di attuare un nuovo metodo: dire loro tutto quello che pensa davvero delle singole situazioni.