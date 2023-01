“Fleishman a pezzi”. Ora nelle miniserie tirano più i divorzi degli adulteri

In uscita il 22 febbraio, la trama è tratta dal romanzo di Taffy Brodesser-Akner, che scrive ritratti per il New York Times ed è stata paragonata a Philip Roth. Il concorso di talenti fa il suo effetto e gli episodi risultano ritmati e veloci

Non è più l’adulterio a fornire le trame narrative, accadeva nell’800. Ora sono i divorzi a occupare spazio. Nei romanzi e nelle serie: “Fleishman a pezzi” è tratto dal romanzo di Taffy Brodesser-Akner (Einaudi Stile Libero). Nata a Brooklyn in una famiglia di ebrei ortodossi, scrive ritratti per il New York Times – ritratti, non le noiose interviste botta e risposta, un giornalista della concorrenza l’ha definita “A Michelangelo of magazine profiles”. Toby Fleishman (il bravissimo Jesse Eisenberg) è stato mollato dalla moglie Claire Danes: bionda e gelida, neppure risponde al telefono. Hanno due figli – un genietto della Fisica e una giovane arrampicatrice sociale che si vergogna di farsi vedere in autobus dai compagni di scuola. Fa il medico a New York, saputa la notizia i colleghi gli fanno scoprire il meraviglioso mondo delle app di incontri. Per questo la scrittrice è stata paragonata a Philip Roth – era il 2019, si poteva farlo senza timore di finire al macero.