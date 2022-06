Nomine Rai: via libera alle proposte di Fuortes. Di Bella all'Approfondimento e Orfeo al Tg3

Il consiglio d'amministrazione della tv di stato ha approvato le scelte dell'amministratore delegato. Simona Sala passa da Rai tre alla direzione del Day time. Cinque i voti favorevoli, due i contrari: quelli di Riccardo Laganà (in quota Rai) e Alessando Di Majo (M5s)

Via libera alle nuove nomine: il consiglio d'amministrazione Rai, riunito a Roma, ha espresso parere favorevole ai nuovi ruoli proposti dall'amministratore delegato Carlo Fuortes. Come già annunciato nei giorni scorsi, Mario Orfeo lascia la direzione Approfondimento e diventa direttore del Tg3, mentre Antonio di Bella passa dalla direzione del Day Time a quella del settore Approfondimento della tv pubblica. Infine Simona Sala, che era a capo del Tg3, dirigerà il Day Time.

Il risiko delle nomine è stato approvato con voti cinque favorevoli e due contrari, quelli di Riccardo Laganà - in quota Rai come rappresentante dei dipendenti - e del grillino Alessandro Di Majo, probabilmente in dissenso con la rimozione di Sala dal Tg3.

Defezioni che comunque non hanno compromesso il disegno dell'ad Carlo Fuortes, che pure nei giorni scorsi aveva provocato tensioni tra i partiti, al punto da sfiorare la crisi di governo. Polemiche oggi rientrate. Anche perché, come ha spiegato al Foglio un componente del Cda, sotto garanzia di anonimato, “è inevitabile dargli fiducia. Di fatto non esiste alternativa”.