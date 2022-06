Convivere con un'informazione chiacchierina è la specialità italiana

Demenziale che si faccia scandalo del ritratto giornalistico che il Corriere ha dedicato al partito di Putin in Italia. Che cosa c’entrano mai le liste di proscrizione? Chiunque può raccontare il partito americano con tutte le sue sfumature, segnalarne i tribuni e gli esponenti a vario titolo, nomi e fotografie. Che cosa c’entra mai la censura? Lasciamo stare i luoghi comuni sui partiti stranieri in Italia, sulla loro proverbiale intercambiabilità, Franza o Spagna, sta di fatto che sono sempre esistiti e non si vede perché non se ne debba raccontare e parlare. La libertà italiana di dire, di dire in modo sbrindellato, anche prima di pensare a quel che si dice, è un assoluto, un tratto che definisce il più spericolato giro o circo d’opinione in Europa; siamo invero un’eccezione, da nessuna parte tante voci, tanti talk-show, tante improvvisazioni incuranti dei fatti, del racconto nudo e profondo. Nell’informazione chiacchierina di massa manca un filo logico, un discrimine tra ciò che è accertato o accertabile e ciò che appare in soggettiva a ciascuno, lo abbiamo visto con la pandemia e i vaccini, lo vediamo con la guerra e le sanzioni; e questo filo logico, questo discrimine è cosa diversa dall’arrogante imposizione di un pensiero dominante, è un argine naturale ai piccoli narcisismi.



