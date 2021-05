E il virus si fece gossip

Matteo Bassetti, “il più sexy dei virologi”, e sua moglie, Maria Chiara Milano Vieusseux, bionda, bella, solare, forse lontana discendente di Pietro Vieusseux, fondatore del Gabinetto scientifico-letterario che ospitò Foscolo, Leopardi, Manzoni, Stendhal, entrano in studio sulle note struggenti di Gino Paoli. Barbara D’Urso li accoglie come due reduci dell’“Isola dei Famosi” o due ex-coinquilini del “Grande Fratello”. Niente camice bianco per lui. Niente stetoscopio e volumoni scientifici in bella mostra alle sue spalle. La puntata è dedicata al virologo in formato famiglia, ai dettagli dell’intervista apparsa su Chi, ai retroscena della sua “lunga storia d’amore”, come dice il poeta in sottofondo. Ecco i video del matrimonio con Karaoke, ecco Matteo Bassetti giovane “paninaro” genovese con Timberland e Moncler ma un animo anche riflessivo (“di nascosto ascoltavo Gino Paoli, abitava a cinquanta metri da casa mia”). Ecco i fasti della vita da single, “piacione” e rimorchione, figlio di “un importante professore appena tornato da Yale”. Ecco il primo appuntamento, l’incontro con Maria Chiara, la famiglia, il lavoro, l’amore, la gelosia di lei per le ammiratrici che oggi “gli scrivono sui social”, mentre il sottopancia recita: “Tra poco i figli di Bassetti”. Il resto lo immaginate. Il tema della virologia televisiva è ormai abusato, certo. Ma si capisce che la puntata di “Domenica Live” è stata anche uno spartiacque decisivo.

