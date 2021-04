L'Isola senza Trash Italiano che Isola è?

Senza gif e memi, senza la Isoardi e con il terremoto Superlega a prendersi la copertina, i famosi ieri sera non hanno sfondato la timeline di Twitter. Eppure siamo alla decima puntata, sono partiti in 12 e ora sono in 14

La noia sull’isola è interrotta solo dalla fame e dalle litigate. Elisa Isoardi è dimenticata, o peggio, la splendida Ilary ha detto: “L’abbandono di Elisa ha rafforzato il gruppo”. Per avere sue notizie si deve andare sul suo account Instagram. Ha avuto un incidente, lapilli nell’occhio, è stata quindi costretta a tornare in Italia per accertamenti medici. Ha scritto: “L’Isola mi ha dato tantissimo, la libertà di potermi mostrare per quello che sono”. Per una volta è la verità. Elisa Isoardi è riuscita a mostrare una parte di sé combattiva, energica, leale, un controllo del gioco, dei nervi, della fame, e una bellezza invidiabili. Solo il fuoco nell'occhio poteva fermarla. Sarà per quella cosa che dice Lucio Presta: «Se vogliono lavorare con me, niente discoteche evernissage». Lavoro, sudore, tigna.