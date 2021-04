La Superlega? No, la Netflix del calcio non deve fare paura

Il calcio non è un bene comune. Perché si può osservare con ottimismo la nascita di un super campionato europeo. Con qualche paletto, per evitare l'effetto wrestling

A volte le cose sono molto più semplici, molto più lineari e molto meno retoriche di come possano apparire. E in questo caso particolare la storia della Superlega, che promette di rivoluzionare il mondo del calcio creando un consorzio di venti partecipanti composto da quindici squadre fisse e da cinque squadre selezionate ogni anno in base ai risultati conseguiti nella stagione precedente, merita di essere presa di petto provando a rispondere in modo secco a una domanda semplice: ci sono valide ragioni per poter dire che la Superlega è un attentato ai valori dello sport, è un colpo micidiale all’etica del pallone ed è un atto di guerra inaccettabile mosso da chi ha molto di più contro chi ha molto di meno?