Perché gli scienziati in tv non dovrebbero lasciarsi trascinare dalle inclinazioni autoritarie

Da circa un anno ascoltiamo ogni giorno qualche scienziato o medico raccontare in tv cosa dovrebbe fare il governo per liberare il paese da Covid. Non tanto, cioè, spiegare le dinamiche del contagio, descrivere i progressi fatti dalla ricerca, mettere in guarda dalle insidie della malattia. Ma invocare misure coercitive, che modifichino i comportamenti sanzionandoli. Esiste una letteratura immensa, che ha studiato la comunicazione degli scienziati e come viene percepita, per cui sarebbe consigliabile che non si esprimessero in modi dogmatici ma mettessero in luce anche le incertezze, eppure non c’è verso. Come tanti dottor Stranamore non resistono a esprimere un’apparente inclinazione autoritaria. “Si deve fare un lockdown duro e veloce altrimenti vanifichiamo la vaccinazione”, “Bisogna tenere chiuso tutto, altrimenti arriva la terza ondata”, e così via. Il ruolo di medici e scienziati è essenziale per rompere l’assedio del virus. Ma si dovrebbe spiegare a figure pure eminenti nel loro campo che regole e istituzioni di una società libera, faticosamente raggiunte nei secoli, sono diverse da quelle che governano un laboratorio scientifico o un dipartimento di medicina (o, se è per questo, un’impresa). La scienza è, essenzialmente, un metodo. L’ecosistem scientifico che arriva a stabilire meglio di altri quali fatti e teorie sono verosimili incarna i valori liberali, ma i singoli sistemi di produzione di pubblicazioni e brevetti basati su quei fatti/teorie, cioè i laboratori, no.

