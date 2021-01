Possiamo combinare i vaccini per avere un super-vaccino?

Stiamo entrando nel vivo della campagna vaccinale contro il virus Sars-CoV-2. Un vaccino, quello a Rna della BioNTec/Pfizer è stato già approvato dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ed è in fase di implementazione dal 27 Dicembre. Un secondo vaccino, sempre a Rna, della Moderna è stato approvato ieri dall’Ema. Ambedue questi vaccini hanno mostrato in sperimentazioni cliniche di Fase 3 un equivalente livello di protezione dalla malattia sintomatica intorno al 95 per cento. Un terzo vaccino, quello con vettore adenovirale, della AstraZeneca in collaborazione con l’Università di Oxford, è stato già approvato dall’agenzia regolatoria inglese. Tuttavia si è aperta un’intensa discussione riguardo alla tempistica di approvazione da parte di Ema per questo vaccino alla luce di dati contrastanti, e in qualche modo di difficile interpretazione, sul livello di protezione provenienti dagli studi di Fase 3.

