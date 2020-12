Il Modello Grande Fratello con gli abbracci è il protocollo perfetto contro il Covid

A inizio febbraio 2020 un’amica mi presenta a uno psicoterapeuta come autrice tv e giornalista in un momento in cui non svolgevo nessuno di questi lavori. La reazione del dottore è affidarmi subito una missione: “Devi darci una mano a far capire che lo psicodramma è una pratica seria, non una parola da buttare lì quando succede qualcosa di drammatico”. Mi trovavo in provincia di Brescia a un convegno annuale dedicato alla pratica dello psicodramma, una terapia di gruppo che, per farla breve, è un gioco di ruolo dove al posto dei draghi ci sono i traumi dei partecipanti.

