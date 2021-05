Noi italiani siamo antisociali perché ci manca un'educazione al litigio

La lite interpretata come uno spettacolo e non come uno scambio

A forza di sfogliare e leggere di seguito e a ritroso l’ultimo numero di Vita e Pensiero (marzo-aprile 2021) mi sono ritrovato a perlustrare un edificio di riflessioni sul presente da cui non mi sono deciso a uscire prima di essere arrivato alle ultime tre pagine, dedicate all'arte di litigare. Un’arte difficile e comunque un’arte vera e propria di cui sarebbe utile diventare consapevoli. Autore di questo articolo conclusivo, il più breve nonché il più singolare di tutto il numero, è dovuto a un giovane, Riccardo Zanotti, nato nel 1994, musicista che sta completando i suoi studi a Londra “dove si mantiene lavorando come cameriere in una caffetteria” e che l’anno scorso ha pubblicato da Mondadori un romanzo intitolato Ahia! In effetti Zanotti scrive il suo articolo più nello stile di un narratore che come professore di Scienze umane, raccontando e spiegando che nella band di cui fa parte, bizzarramente chiamata Pinguini Tattici Nucleari, come una birra inglese, si è litigato e si litiga spesso prima di ritrovare, ogni volta, l’equilibrio interno necessario a ogni produttiva collaborazione.