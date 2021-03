La nuova serie su Apple Tv, dove le voci corrono ai confini della realtà

Viva la radio. No, non parliamo di Clubhouse. Dopo anni di cuffie, microfono, interviste, parti noiose tagliate via, l’iniziale curiosità scende. Sale un brivido di terrore, al pensiero di conversazioni senza vincoli di durata né obbligo di competenza (si parla tanto male di Twitter, ma per leggere un tweet basta un’occhiata, l’audio scorre in tempo reale). Parliamo di “Calls”, la nuova serie su Apple Tv. Showrunner Fede Alvarez, che ha ripreso un’idea di Timothée Hochet: la prima stagione della serie originale era in onda su Canal Plus a dicembre del 2017 (poi ce ne sono state altre due).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni