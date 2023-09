TikTok dà dipendenza, serve la lente della semiotica per spiegare come

Il flusso infinito di contenuti sul social cinese attira utenti per oltre un miliardo e sei. Un saggio spiega il fenomeno con approccio accademico anche a chi non conosce la piattaforma

Era dal ping pong e dalla polvere da sparo che qualcosa di cinese non si affermava nel mondo con questa prepotenza. TikTok, social-piattaforma di condivisione video costruita intorno agli smartphone, arrivato sette anni fa, è il social preferito della Gen Z. Sono gli zoomer, quelli nati tra il 1997 e il 2009 che oggi si laureano ed entrano nella workforce. Si parla soprattutto di TikTok per la dipendenza che può dare, quella schiavitù dell’algoritmo che ci conosce meglio di nostra madre e che provoca la produzione di serotonina meglio di un carboidrato fritto. E poi quelle tiritere da clickbaiting, sui nuovi trend, le challenge e i balletti, soprattutto quelli mortali, che ai boomer (ma ormai anche alla Gen Y) piace tanto criticare negli editoriali. O paginate intere sui booktoker su Robinson, con commento di Corrado Augias, e via così. Il Cav. aveva proposto che si chiamasse TikTokTak. E se ne parla anche perché qualcuno vorrebbe vietarlo, e c’è chi l’ha fatto, come il governatore del Montana. E se i cinesi lo usano per spiarci? Si chiedono a Washington. Perché i nostri social non sono altrettanto addictive? Si chiedono nella Silicon Valley.