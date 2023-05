Se la prof del corsivo guadagna più voi è colpa vostra

Insegnamenti dalla famigerata videoapologia di Elisa Esposito. Mai come in questi tempi c’è spazio per arricchirsi facendo leva su creatività, preparazione o faccia tosta: perché chiunque non disponga di queste capacità preferisce addossare la responsabilità a qualcun altrœœœ?

Tre utili insegnamenti tratti dalla famigerata videoapologia della cosiddetta prof del corsivo, la tipa ventunenne che parla biascicandœœœ. Primo. Abbiamo scoperto che ormai fa scandalo dire che, se uno guadagna una determinata cifra, la colpa è sua: significa che, se da un lato riteniamo di vivere in un mondo la cui unica legge è l’affermazione della propria unicità, dall’altro però incolpiamo sempre e comunque il destino cinico e baro; mai come in questi tempi c’è stato spazio per arricchirsi facendo leva su intelligenza, ingegno, creatività, preparazione o faccia tosta, allora perché chiunque non disponga di queste capacità preferisce addossare la responsabilità a qualcun altrœœœ? Secondo. Sull’Ansa leggo di commentatori social indignati, che accomunano la tipa che parla in corsivo a quelle che si spogliano su OnlyFans, accusandole tutte di guadagnare ben più di infermieri e insegnanti; bene ma, se ci teniamo così tanto, come mai sulla stessa agenzia non leggo di folle entusiaste che irrompono a scuola o in ospedale per prendere insegnanti e infermieri portarli in trionfœœœ? Terzo. Tutti d’accordo sul sentirsi indignati quando una ventunenne che biascica su TikTok rinfaccia a chi si fa il mazzo di guadagnare solo milletrecento euro, però poi voi stessi guadagnatori di milletrecento euro vi iscrivete a TikTok, seguite la prof del corsivo, commentate ciò che dice e ne fate una celebrità e un caso: quindi se lei guadagna molto più di voi la colpa è vostra, non ci avevate pensatœœœ?