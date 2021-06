Su OnlyFans ci si spoglia ma con intimità, e (per ora) senza ideologie

"Per vedere di più seguimi su OnlyFans”. Questa frase scritta nelle stories di Instagram è accompagnata da un video di una che salta con le tette al vento. OnlyFans è un’app in circolazione dal 2016 ma solo nell’ultimo anno ha iniziato a usarla anche mio zio. Funziona così: per vedere e ricevere contenuti, immagini e video espliciti prodotti da singoli creator devi pagare un abbonamento mensile. E’ una specie di Substack per culi. Invece di abbonarti a una newsletter che ti spiega cosa sta succedendo in Siria ti abboni al profilo di una che vuole liberare se stessa filmandosi mentre fa le giravolte vestita da Pikachu. Dopo il Covid-19 perfino lo schermo del nostro iPhone ci sembra sexy. Il fatto che fino a poco tempo fa per fare sesso dovevi fare il fuorilegge o rischiare la morte ci ha portato a livelli di eccitazione virtuale mai registrati. Pornhub ha dichiarato un aumento del 18 per cento del traffico mondiale. OnlyFans ha registrato una crescita del 75 per cento. Pare che OnlyFans sia meglio di un centro per l’impiego: “Ho perso il lavoro e ora pago l’affitto grazie ad OnlyFans”; “Ero piena di debiti, stavo per uccidermi; grazie a OnlyFans sono di nuovo ricca e felice”, queste sono solo alcune delle dichiarazioni raccolte dal New York Times.

