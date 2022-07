Il salto di Tiktok che si prepara a diventare il re dei social. Con l'incognita della privacy

"Parlare in corsivo" è solo l'ultima tendenza a spopolare. Intanto Facebook e Instagram prendono spunto e copiano la piattaforma. Ma in che mani sono i dati degli utenti in Cina? Indagine

Forse avrete sentito “parlare in corsivo”. Probabilmente l’avrete visto sul sito di qualche giornale, ché da alcuni giorni se ne occupano anche i media, oppure ve l’ha mostrato un amico, facendovi vedere un video e dicendo: “Hai visto come parlano i ragazzi adesso?”. Il video più diffuso è quello di Elisa Esposito, un’influencer che ha filmato un ironico corso di base di corsivo. “Parlare in corsivo” dovrebbe significare parlare con un’esagerata affettazione, a imitazione del fatto che il corsivo è il tipo di scrittura più fiorito. Di fatto, significa parlare come una ragazzina lombarda che accentua gran parte degli elementi regionali, aprendo e strascicando tutte le vocali. Nel video di Esposito, “amo” diventa amiœee, “alunna” diventa älunnæ e così via.