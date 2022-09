Dai bitcoin al metaverso, la Cina controlla e regola pure il tech

Il governo di Pechino non è preoccupato dalle valute digitali ma dalla loro natura decentralizzata. Per questo ha parallelamente lanciato lo yuan digitale, che a fine agosto è stato reso disponibile anche ai 57 milioni di persone dello Zhejiang

Lo scorso gennaio è entrato in vigore ufficialmente il divieto di scambio e produzione delle criptovalute da parte della Cina, scelta con cui il governo di Pechino ha strangolato il fiorente business del mining locale. Da tempo, infatti, il paese era diventato un punto di riferimento per gli imprenditori che investono nelle tecnologie necessarie al conio di Bitcoin e valute simili (un processo complesso chiamato “estrazione” di criptovalute). Questo non ha però spento le ambizioni cinesi nei confronti del settore tecnologico, a patto che esso sia nel pieno controllo delle autorità.