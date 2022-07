Il regime cinese ti censura mentre condividi un file scritto. Il controllo assoluto

“Se apri la finestra entreranno sia l’aria fresca sia i moscerini”. E’ uno dei tanti aforismi attribuiti a Deng Xiaoping, presidente della Repubblica popolare cinese dal 1978 al 1992. E’ attorno a questa diffidenza nei confronti del mondo esterno che si è basata buona parte dell’approccio di Pechino al web, la grande rete globale da cui il paese si è storicamente isolato, costruendo il Golden Shield Project, il grande progetto di censura e sorveglianza di siti e servizi online, uno scudo digitale anche detto The Great Firewall, la grande muraglia digitale cinese che da tempo blocca l’accesso agli utenti a molti siti e applicazioni considerate poco gradite. L’avvento dei servizi cloud ha aumentato la capacità di controllo e oppressione del regime, come dimostra un fatto avvenuto a giugno che ha fatto molto discutere in Cina: un’autrice si è ritrovata bloccata fuori dalla bozza del romanzo cui stava lavorando da tempo perché conteneva “contenuti illegali”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE