TikTok e criptovalute. Questa è l'estate della regulation sui fenomeni tech

Un mese fa BuzzFeed pubblicava un’inchiesta sull’uso dei dati personali degli utenti statunitensi fatto da TikTok e dall’azienda che controlla il social network, la cinese ByteDance. Le rivelazioni giornalistiche non facevano che confermare i sospetti – e le indiscrezioni – che circolavano da tempo: ByteDance avrebbe accesso diretto ai dati degli utenti americani (ma anche di quelli europei). “Dalla Cina vedono tutto,” tagliava corto un ex dipendente che per TikTok si occupava proprio di sicurezza. In particolare, un ingegnere di base a Pechino, tale “Master Admin”, avrebbe “accesso a tutto quanto”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE