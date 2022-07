La nuova vita di Brittany Kaiser, da Trump ai milioni crypto per Kyiv

Era a difesa di un "uomo bianco potente che non ha a cuore l'interesse degli altri" ed ex direttrice del business development di Cambridge Analytica. Ora raccoglie soldi per aiutare la popolazione e l'esercito di Volodymyr Zelensky

Chissà se lo pensava Mark Zuckerberg nella sua stanza ad Harvard nel 2003 quando ha creato Facemash – social nato per dare i voti alle ragazze in base alla bellezza – che facendolo evolvere in Facebook avrebbe un giorno avuto il potere di far eleggere il presidente degli Stati Uniti. Barack Obama è stato il primo a sfruttare il potenziale dei social, come Franklin D. Roosevelt con la radio e J. F. Kennedy con la televisione. Donald Trump, a quanto pare, sarebbe stato invece il primo a usarlo in modo sporco, sfruttando la vendita dei dati delle piattaforme per guadagnare elettorato indeciso negli swing states con targhetizzazioni ad hoc. Ci ricordiamo tutti Cambridge Analytica, società di consulenza di Alexander Nix che unendo data mining, psicometria e strategie digitali avrebbe favorito sia l’ascesa di Trump alla Casa Bianca che Brexit. E chi ha visto il documentario del 2019 di Netflix, “The great hack – Privacy negata”, si ricorderà di Brittany Kaiser, personaggio chiave di Cambridge Analytica che a un certo punto decide di diventare una whistleblower, denunciando il suo ex datore di lavoro e mostrando i meccanismi dark della “consulenza” elettorale.