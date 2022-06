Putin fa la cyberwar eccome. Tutti i suoi strumenti, più sofisticati rispetto al passato

“La difesa dell’Ucraina si fonda su una coalizione composta da nazioni, aziende e organizzazioni non governative”. E’ il punto centrale del rapporto “Defending Ukraine: Early Lessons from the Cyber War”, realizzato da Microsoft, azienda in prima linea in questo conflitto sin dal primo giorno. Anzi, da prima, visto che era il 23 febbraio scorso, la vigilia dell’invasione russa, quando Microsoft rilevò un malware chiamato Foxblade nell’infrastruttura digitale ucraina. Un malware è un pezzo di software malevolo, pensato per colpire e danneggiare una rete di telecomunicazioni: in questo caso, era stato usato per bloccare la rete del paese, poco prima dell’arrivo dei soldati. Il report ricostruisce l’invasione dal punto di vista della strategia cyber bellica russa, in questi mesi spesso dimenticata o ridotta a tassello secondario del piano di Vladimir Putin. E’ quello che la rivista di politica estera Foreign Affairs ha recentemente battezzato “il mito della cyberguerra mancante”, sottolineando come gli attacchi informatici da parte della Russia ci siano stati – e, soprattutto, siano ancora in corso. E non solo in Ucraina.



