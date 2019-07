Milano. Lasciamo tracce di noi ovunque, in ogni momento, anche quando pensiamo – presuntuosi – di essere al di sopra di ogni manipolazione, di ogni condizionamento, perché più attenti, più istruiti, più cauti, più sgamati. “A me non può succedere” è la grande bugia che ci diciamo per sentirci al riparo da questo enorme contrabbando di dati personali che è diventata la nostra vita, virtuale e no. “The Great Hack - Privacy violata”, il documentario sullo scandalo di Cambridge Analytica...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.