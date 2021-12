Il Web3 è di chi ha i soldi non degli utenti. La denuncia di Mr Twitter

Un fan del crypto se la prende con l’internet del futuro: ma non erano la stessa cosa? Due mondi diversi e complessi

E’ passato meno di un mese da quando Jack Dorsey, cofondatore di Twitter, ha lasciato il social network per dedicarsi a tempo pieno a Square, la sua azienda di pagamenti digitali, che ha prontamente ribattezzato “Block” (in onore della blockchain). Nel pieno di questo riassetto generale, martedì scorso Dorsey ha anche trovato il tempo per dare qualche colpo al sogno del Web3: “Non possiedi il Web3”, ha scritto su Twitter: “I Venture Capitalist (VC) e i loro partner lo possiedono”. Il Web3 “non è altro che un’entità centralizzata con un’etichetta diversa”.