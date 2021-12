Per ora il metaverso sembra una grande occasione di cyber-speculazione immobiliare

Nel 2005 lo studente inglese Alex Tew, allora ventenne, decise di pagarsi gli studi aprendo un sito internet che avrebbe messo in vendita pixel per pixel. Ogni puntino luminoso poteva essere acquistato da aziende o singoli per costruire banner pubblicitari, per un totale di un milione di pixel. L’esperimento fu un successo, diventando una delle primissime hit virali di un internet ancora in fasce. A sedici anni da “The Million Dollar Homepage”, c’è chi vorrebbe applicare lo stesso meccanismo di lottizzazione all’intera internet. Anzi, al metaverse, il sogno digitale che Mark Zuckerberg vuole costruire prima di chiunque altro. Più che una nuova fase per le telecomunicazioni, però, il metaverso, almeno per il momento, sembra una grande occasione di cyber-speculazione immobiliare. In questo magico mondo di pixel non ci sono piani regolatori né protocolli da seguire: sta al privato fondare il mondo virtuale che sarà, per poi concederlo in licenza agli utenti del futuro.

