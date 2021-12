Echo, Alexa e lo strapotere di Amazon: dal cloud all'intelligenza artificiale (passando per la sorveglianza)

Un’azienda che funziona come una grande macchina può sembrare un’idea fantascientifica (scaffale: distopia). E non è un caso. Jeff Bezos, del resto, vuole fare come su Star Trek. Percorrendo la storia di Amazon, c’è un dettaglio che ricorre, facendosi sempre più presente e influente di anno in anno: la passione del CEO per la serie (e in generale per la fantascienza). Del suo razzo abbiamo già detto, ma c’è di più: ha un cane che si chiama Kamala, come un personaggio della serie (e l’attuale vicepresidente degli Stati Uniti, Harris); una delle sue holding si chiama Zefram LLC, dal nome di un altro personaggio della saga, l’inventore del “motore di curvatura”; la “sua” Prime Video ha salvato The Expanse, una serie fantascientifica prodotta dal network SyFy perché il fondatore ne era tanto affezionato e pensa che potrebbe ispirare le nuove generazioni a esplorare il cosmo.

