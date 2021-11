Così Bezos disegna il suo futuro da ex ceo (e da ex marito) tra spazio e terra

Da quando non è più ufficialmente ceo di Amazon, Jeff Bezos si sta muovendo in ogni direzione. Verso l’alto, principalmente, con i razzi della sua Blue Origin che l’hanno portato a un passo dallo spazio. Ma anche verso Washington Dc, dove ha iniziato a tessere una rete di relazioni politico-filantropiche che questa settimana ha portato alla firma di un assegno da cento milioni di dollari per la Obama Foundation. A rendere possibile l’incontro tra l’ex presidente e l’ex ceo è stato Jay Carney, responsabile dei Global Corporate Affairs di Amazon e “sherpa politico di Bezos”, come l’ha definito la rivista Puck; nonché, particolare rilevante, storico portavoce della Casa Bianca obamiana. In cambio dei cento milioni, Bezos ha chiesto (e ottenuto) che una “plaza” del futuro Obama Presidential Center sarà dedicata a John Lewis, politico e attivista scomparso nel 2020. “Non riesco a immaginare una persona migliore di John Lewis per questo dono”, ha commentato lo stesso Bezos, lodando la Obama Foundation per “la sua missione di formare e ispirare i leader di domani”. Il tutto si inserisce in una campagna di donazioni con cui Bezos sta dimostrando la capacità di spesa resa possibile dal dominio di Amazon. Lo scorso settembre, poco dopo essere volato sullo spazio, ha donato un miliardo di dollari al suo Bezos Earth Fund, per un progetto di conservazione ambientale che dal Congo arriva al Sud America. Ed è solo un decimo del programma faranoico annunciato l’anno prima.

