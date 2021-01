Bolla un corno. Come ha fatto Musk a diventare il re del mondo

Le classifiche dei miliardari si sa che lasciano il tempo che trovano (ma proprio per questo sono affascinanti, sono una specie di bibliografia dell’umano); ed ecco dunque che non solo Elon Musk è assurto a primo magnate globale, grazie alle azioni della sua Tesla aumentate di otto volte in un anno: ma soprattutto ha superato il rivale di sempre, Jeff Bezos. Tra i due da anni va avanti una gara che entusiasma le masse meno abbienti. Sono un duo da Bartali e Coppi: uno sudafricano visionario, con faccia da cattivo di James Bond; l’altro palestrato e pelato e più establishment. Bezos e Musk insieme fanno più di un Mes, meglio di un Recovery fund: ma la rivalità è nota e antica e riguarda soprattutto l’interesse dei due imprenditori sulla conquista spaziale. Musk oltre alla Tesla che l’ha reso duecentimiliardario scommette su SpaceX, mentre Bezos possiede Blue Origin: aziende private che puntano a portare l’uomo su altri pianeti.

