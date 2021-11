Togliamo Twitter a Elon Musk: potrebbe costringerlo a pagare le tasse

“Elon Musk vende il 10 per cento delle sue azioni Tesla perché gliel’ha detto Twitter” è una storia troppo bella per poter essere messa in dubbio. Ahimè, è quello che stiamo per fare. Tutto è cominciato lo scorso sabato, quando il CEO di Tesla e SpaceX ha chiesto ai suoi 63 milioni di follower nella piattaforma se volevano che vendesse una quota del suo patrimonio azionario di Tesla (all’epoca sui 1200 dollari per stock), giurando di accettare qualunque esito della votazione. Il sondaggio non veniva dal nulla: era la risposta a una polemica seguita all’annuncio da parte dei Democratici statunitensi di una misura per tassare le plusvalenze dei miliardari. Dopo aver precisato di non percepire uno stipendio e di pagare le tasse solo quando vende le proprie azioni, Musk si è detto aperto al dialogo, chiedendo alla folla cosa dovesse fare: vendere il 10 per cento delle azioni per pagarci le tasse? E i votanti, come in Berlinguer ti voglio bene, ha risposto: “Pagare, biondino”.

