Bezos scommette su Rivian come anti Tesla: esordio a Wall Street

Finora ha prodotto meno di mille vetture e, al ritmo di 250-300 milioni di dollari al mese, ha bruciato più di due miliardi in poco più di un anno. Eppure Rivian, matricola dell’auto elettrica, ha varcato ieri con successo la soglia di Wall Street vendendo azioni per più di 12 miliardi di dollari, per una quotazione a fine giornata superiore ai 66 miliardi, più di Honda o della stessa Stellantis. Una follia? All’apparenza sì, anche se non è escluso che ci sia del metodo in questa bizzarria. Innanzitutto, dietro l’operazione, preceduto da una pioggia di prenotazioni, c’è un trio finanziario d’eccezione: Morgan Stanley, Goldman Sachs e JP Morgan, gente che sa quel che fa anche quando vende sogni. L’azionista numero uno, poi, è niente meno che Jeff Bezos, il re di Amazon, che finora ha finanziato buona parte dell’impresa, a partire dall’avvio della fabbrica in Illinois, comprata dalla Mitsubishi.

