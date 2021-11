L'intelligenza artificiale che Platone non si aspettava. Vinceranno gli algoritmi?

Il filosofo rischia di finire in soffitta. Adesso ci sono le macchine, in grado di analizzare dati e statistiche, fornendo in certi contesti prestazioni superiori all’uomo. Non è più l’unico e il solo essere a detenere la conoscenza, e a farla funzionare

Non trovo modo migliore di metterla di così: Platone rischia di finire in soffitta. E non perché debba passare la mano ad Aristotele, o a qualche altra barba di filosofo. Ma perché va in soffitta la scena madre inventata da Platone, e dopo di allora calcata dall’intera umanità, occidentale e non. La scena è raccontata da Socrate nel Fedro. Il dio Theuth ha inventato le lettere dell’alfabeto e le ha mostrate al re di tutto l’Egitto, Thamus. Il quale, però, non la beve: Theuth è lì a vantare la sua invenzione, che renderà gli egiziani più sapienti e più atti a ricordare, poiché l’alfabeto è “la medicina della memoria e del sapere”, mentre Thamus pensa esattamente il contrario, che la scrittura alfabetica inventata dall’ingegnosissimo Theuth renderà gli egiziani ignoranti. Se tutto finisce nella scrittura, cosa resterà nell’anima? Dopo avere esposto l’antico racconto egizio, Socrate aggiunge, a rincalzo: è sbagliato pensare che la scrittura esprima un pensiero. Se la interroghi non risponde, non parla, né può difendersi da sé. Ha sempre bisogno dell’aiuto del padre, conclude Socrate, e il padre siamo noi. Il padre è l’uomo: non lo scritto ma lo scrivente, colui che “fa parlare” ciò che è scritto.