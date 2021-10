Cos'è il metaverso e perché Zuckerberg crede che possa salvare Facebook

Il metaverso è il termine che Mark Zuckerberg (insieme ad altri esperti meno famosi di lui) ha scelto per indicare una nuova frontiera nell’evoluzione di internet: la sfida di assumere sembianze sempre più reali, ridimensionando il ruolo degli schermi piatti in favore delle esperienze tridimensionali. Questo è quello che il sovrano di Facebook – che include anche Instagram e WhatsApp – sogna per il futuro delle sue piattaforme. La scelta della parola viene da Snow Crash, un romanzo fantascientifico degli anni Novanta in cui l’autore Neal Stephenson chiamava “Metaverso” uno spazio virtuale popolato dagli avatar di persone in carne e ossa. Zuckerberg ha già anticipato che Facebook “si sforzerà di costruire un insieme di esperienze massimaliste e in qualche modo fantascientifiche” e le manifestazioni di questa svolta potranno essere le più varie, a cominciare dal lavoro in remoto.

