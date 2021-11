Il saluto di Dorsey a Twitter

E così @jack – Jack Dorsey – si è dimesso. Il quarantacinquenne fondatore di Twitter lo ha annunciato con un tweet sul proprio account social: “Dopo sedici anni, ho deciso che è giunta l’ora di lasciare”. A succedergli sarà l’attuale Chief technology officer Parag Agrawal, che Dorsey cita fra le tre ragioni per cui è convinto sia il momento giusto: di Agrawal si fida ciecamente, dice, e la società è pronta a staccarsi dai suoi fondatori. Da tempo, in effetti, sembrava occupato, distratto, da altre questioni, fra tutte il settore cripto di cui è entusiasta (la sua bio su Twitter è chiara al riguardo: “#Bitcoin”). Twitter ha così un ceo nuovo che si dedicherà esclusivamente all’azienda, che in questi mesi sta sperimentando diversi strumenti di monetizzazione per i suoi utenti. Dorsey potrebbe essersi liberato dalle incombenze social, libero di pascolare tra criptovalute, Nft e tutta la flora e fauna del Web3, “la rete del futuro” su cui probabilmente si darà da fare.

