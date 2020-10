Come entrare nel twitter di Trump

Victor Gevers, che di professione è un hacker etico e la sua missione è quella di segnalare le vulnerabilità di account, pagine web, e sistemi informatici, sostiene di essere riuscito a entrare nel profilo twitter di Donald Trump. Avrebbe scoperto che la password altro non era che il suo slogan: maga2020! (Make America Great Again). E non c’era nemmeno la doppia verifica. La notizia è stata smentita dalla Casa Bianca e da twitter, ma fa venire i brividi. Sappiamo tutti che il presidente usa twitter come canale di comunicazione ufficiale, oltre che come megafono del trumpismo. Su twitter Trump ha annunciato le dimissioni del consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton, ha annunciato il ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan, ha anche ammesso di essere positivo al Covid. E l’elenco di notizie importanti, centrali per l’America, per l’Amministrazione e per il mondo, che hanno avuto poi conseguenze interne ed esterne, è lunghissimo.

Pubblicità

Pubblicità